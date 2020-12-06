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В Ростове загорелся павильон с пиротехникой, пожар охватил уже более 2,5 тысячи кв м
Источник материала: Tut.by
На рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар в двухэтажном здании начался около 6:30 утра, сначала на площади 200 квадратных метров, но затем пламя стало быстро распространяться.
Площадь пожара по состоянию на 8 часов утра по московскому времени составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. К 9:00 площадь возгорания выросла до 3 тысяч кв. метров.
Пожару присвоен повышенный, четвертый (из пяти) ранг сложности. К тушению привлечены 144 человека и 44 единицы техники, сообщает МЧС.
О пострадавших информации пока нет.
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На рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар в двухэтажном здании начался около 6:30 утра, сначала на площади 200 квадратных метров,...
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