В Ростове загорелся павильон с пиротехникой, пожар охватил уже более 2,5 тысячи кв м

Источник материала: Tut.by

На рынке «Классик» в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар в двухэтажном здании начался около 6:30 утра, сначала на площади 200 квадратных метров, но затем пламя стало быстро распространяться.



Фото: МЧС России

Площадь пожара по состоянию на 8 часов утра по московскому времени составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. К 9:00 площадь возгорания выросла до 3 тысяч кв. метров.

Пожару присвоен повышенный, четвертый (из пяти) ранг сложности. К тушению привлечены 144 человека и 44 единицы техники, сообщает МЧС.

О пострадавших информации пока нет.