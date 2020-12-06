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Внедорожник стал грудой металла: смертельная авария произошла на М1

06.12.2020 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Смертельное ДТП произошло на трассе М1, в результате которого скончался 19-летний водитель внедорожника Toyota, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла ночью 6 декабря. По предварительным данным, во время движения водитель Toyota не уступил дорогу грузовику DAF, в связи с чем произошло столкновение.

"На перекрестке с автодорогой М1/Е30 "Брест – Минск – граница РФ", по предварительной информации, водитель не уступил дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, под управлением 39-летнего брестчанина, который двигался в направлении МАПП "Козловичи", – говорится в сообщении.

На фотографиях ГАИ с места происшествия видно, что внедорожник получил серьезные повреждения. Водитель оказался зажат в салоне. На место были вызваны сотрудники МЧС, что деблокировать пострадавшего. От полученных травм владелец Toyota скончался в карете скорой помощи.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Медики пытались помочь водителю легкого автомобиля, однако он скончался в машине скорой помощи от несовместимых с жизнью травм.
 
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