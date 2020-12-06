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Задержания проходят на акции протеста в Минске

06.12.2020 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек - Sputnik. Задержания проходят на акции протеста в Минске, передает корреспондент Sputnik.

В пресс-службе Мингорисполкома отказались комментировать факты задержаний, а также возможное применение спецсредств и спецтехники.

"Вся информация будет дана по итогам, вечером", – заявили в пресс-службе минской милиции.

120-й день протестов

 

Наиболее масштабные акции несогласных с результатами выборов проходят в воскресенье. На время таких акций в столице по требованию госорганов отключается мобильная связь, закрываются станции метро.

© Sputnik
Уже третье воскресенье кряду протесты проходят в новом формате: теперь протестующие собираются небольшими группами в своих районах

Первоначально акции проходили массово – на центральных площадях города, возле стелы "Минск - город-герой", в ряде других мест. Однако вот уже третье воскресенье кряду протест сменил формат: теперь протестующие собираются небольшими группами в своих районах.

В это воскресенье закрывалось только три станции метро – и ненадолго, кроме того, не было отключения мобильного интернета, однако пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджера Tlegram  – протесты координируются преимущественно через этот мессенджер.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минская милиция информацию о задержаниях и возможном применении спецсредств не комментирует

Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

 
Теги: Минск
 
 
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Воскресенье, 6 декабря, – 120-й день протестов несогласных с результатами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.
 
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