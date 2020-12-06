Украинец пытался ввезти в Беларусь арсенал винтовок и пистолетов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь партию пневматических винтовок и пистолетов под патрон Флобера, сообщила украинская служба охраны границы.

Мужчина направлялся в республику на автомобиле Chevrolet через пункт пропуска Сеньковка и выбрал для пересечения границы зеленый коридор.

"Пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный обзор транспортного средства с задействованием служебной собаки", – сказали в службе.

В результате в топливном баке машины нашли упакованные в полиэтиленовую пленку пять пневматических винтовок и пять револьверов, а также две тысячи патронов.

Пограничникам 46-летний мужчина пояснил, что приобрел данные предметы вещи в Украине и планировал перепродать их в Беларуси.

Сейчас по факту проводится проверка, оружие и автомобиль у гражданина