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Украинец пытался ввезти в Беларусь арсенал винтовок и пистолетов

06.12.2020 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь партию пневматических винтовок и пистолетов под патрон Флобера, сообщила украинская служба охраны границы.

© Photo : Lietuvos muitinė
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Мужчина направлялся в республику на автомобиле Chevrolet через пункт пропуска Сеньковка и выбрал для пересечения границы зеленый коридор.

"Пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный обзор транспортного средства с задействованием служебной собаки", – сказали в службе.

В результате в топливном баке машины нашли упакованные в полиэтиленовую пленку пять пневматических винтовок и пять револьверов, а также две тысячи патронов.

Пограничникам 46-летний мужчина пояснил, что приобрел данные предметы вещи в Украине и планировал перепродать их в Беларуси.

Сейчас по факту проводится проверка, оружие и автомобиль у гражданина

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничникам 46-летний мужчина пояснил, что приобрел оружие в Украине и планировал перепродать их в Беларуси.
 
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