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Украинец пытался ввезти в Беларусь арсенал винтовок и пистолетов
06.12.2020 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь партию пневматических винтовок и пистолетов под патрон Флобера, сообщила украинская служба охраны границы.
© Photo : Lietuvos muitinė
Мужчина направлялся в республику на автомобиле Chevrolet через пункт пропуска Сеньковка и выбрал для пересечения границы зеленый коридор.
"Пограничники Черниговского отряда инициировали углубленный обзор транспортного средства с задействованием служебной собаки", – сказали в службе.
В результате в топливном баке машины нашли упакованные в полиэтиленовую пленку пять пневматических винтовок и пять револьверов, а также две тысячи патронов.
Пограничникам 46-летний мужчина пояснил, что приобрел данные предметы вещи в Украине и планировал перепродать их в Беларуси.
Сейчас по факту проводится проверка, оружие и автомобиль у гражданина
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Пограничникам 46-летний мужчина пояснил, что приобрел оружие в Украине и планировал перепродать их в Беларуси.
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