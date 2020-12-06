Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Более 300 человек задержаны во время несанкционированных акций протеста в Минске, сообщили в воскресенье в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении каждого задержанного начат административный процесс ст. 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По данным правоохранителей, некоторые из этих людей ранее уже привлекались за участие в протестных акциях.

"В различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Приняты меры по пресечению подобных действий", – сообщили в ГУВД.

Что происходило в Минске?

В последние недели протестные акции проходят в столице в "дворовом формате". Протестующие пытаются организовать небольшие марши в разных районах и таким образом избежать задержаний.

В воскресенье 6 декабря локальные акции состоялись в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Червякова (возле так называемой площади Перемен), Куйбышева и Мельникайте, на Партизанском проспекте, возле Комаровского рынка и Большого театра Беларуси в других местах.

Традиционно власти усилили охрану правопорядка в центре города. На Октябрьской площади были установлены металлические заграждения, там же присутствовали силовики. Несколько милицейских автобусов дежурили возле Дома правительства.

На проспекте Независимости была замечена колонна из автомобилей с государственными флагами в сопровождении двух водометов.

Спецсредства в отношении протестующих 6 декабря не применялись. На некоторое время в Минске были закрыты несколько станций метро. Также пользователи сообщали о перебоях в работе мессенджера Telegram.

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