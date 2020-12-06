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На "маршах соседей" в Минске задержали более 300 человек
06.12.2020 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Более 300 человек задержаны во время несанкционированных акций протеста в Минске, сообщили в воскресенье в ГУВД Мингорисполкома.
В отношении каждого задержанного начат административный процесс ст. 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). По данным правоохранителей, некоторые из этих людей ранее уже привлекались за участие в протестных акциях.
"В различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть. Приняты меры по пресечению подобных действий", – сообщили в ГУВД.
Что происходило в Минске?
В последние недели протестные акции проходят в столице в "дворовом формате". Протестующие пытаются организовать небольшие марши в разных районах и таким образом избежать задержаний.
В воскресенье 6 декабря локальные акции состоялись в микрорайонах Восток, Слепянка, Малиновка, Чижовка, ЖК "Лебяжий", ЖК "Магистр", на улицах Червякова (возле так называемой площади Перемен), Куйбышева и Мельникайте, на Партизанском проспекте, возле Комаровского рынка и Большого театра Беларуси в других местах.
Традиционно власти усилили охрану правопорядка в центре города. На Октябрьской площади были установлены металлические заграждения, там же присутствовали силовики. Несколько милицейских автобусов дежурили возле Дома правительства.
На проспекте Независимости была замечена колонна из автомобилей с государственными флагами в сопровождении двух водометов.
Спецсредства в отношении протестующих 6 декабря не применялись. На некоторое время в Минске были
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В последние недели акции проходят в "дворовом" формате – протестующие пытаются организовать небольшие марши в разных районах и таким образом избежать задержаний.
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