Водитель в Барановичах насмерть сбил пешехода и скрылся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали водителя, который в Барановичах насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

Авария произошла в 21:30 накануне, в субботу 5 декабря, на улице Профессиональной: под колесами авто оказался 37-летний мужчина. От полученных тяжелых травм он умер, а водитель машины уехал.

По информации УВД, для поиска виновника аварии был введен план "Перехват". В результате оперативных действий водителя, совершившего смертельный наезд, удалось найти – 58-летнего жителя Барановичей задержали дома.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.