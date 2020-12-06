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Водитель в Барановичах насмерть сбил пешехода и скрылся

06.12.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали водителя, который в Барановичах насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

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Авария произошла в 21:30 накануне, в субботу 5 декабря, на улице Профессиональной: под колесами авто оказался 37-летний мужчина. От полученных тяжелых травм он умер, а водитель машины уехал.

По информации УВД, для поиска виновника аварии был введен план "Перехват". В результате оперативных действий водителя, совершившего смертельный наезд, удалось найти – 58-летнего жителя Барановичей задержали дома.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того чтобы найти водителя, который насмерть сбил 37-летнего мужчину, сотрудниками милиции понадобилось меньше суток.
 
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