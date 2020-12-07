Жертвами огня за минувшие выходные в Беларуси стали 10 человек – МЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Список погибших насчитывает десять человек, пятерых удалось спасти, еще двое получили травмы, сообщили в белорусском спасательном ведомстве.

Всего за выходные печальную статистику пополнили 52 пожара. Только за воскресенье огнем уничтожено два дома, еще 24 постройки повреждены.

Ошибочно всплеск возгораний можно связать с похолоданием. Но пожарные-инспекторы среди основных причин придерживаются версии о непотушенном в жилище окурке. Наиболее вероятно, что по такому сценарию развивались происшествия в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях.

Устанавливаются причины пожаров в поселке Видзы Брасловского района и в Минске по улице Уборевича. Там обнаружены тела пенсионерок.

Сейчас в Беларуси спасатели отправляют одиноким белорусам "письма безопасности". Во время акции в конвертах граждане могут найти памятки по осторожному обращению с огнем и простым правилам поведения в быту, на улице или в дороге, которые призваны исключить смертельные происшествия техногенного или природного характера.

По данным спасателей, 80% погибших на пожарах, согласно цифрам сухой статистики, стали жертвами неосторожного обращения с огнем. Именно так в официальных документах звучит формулировка о версиях с непотушенной сигаретой.

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