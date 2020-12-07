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В Добрушском районе двое мужчин поели консервированных грибов - и умерли
Источник материала: Tut.by
В Добрушском районе двое мужчин съели грибы и умерли,
Инцидент произошел еще в ноябре: в поселке Светлый в одном из домов обнаружили двух мужчин в бессознательном состоянии.
Прибывшие медики констатировали смерть одного, а второго с предварительным диагнозом «пищевое отравление» отвезли в больницу. Позже он там тоже умер.
Как позже выяснили эксперты, мужчины отравились консервированными грибами.
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В поселке Светлый в одном из домов обнаружили двух мужчин в бессознательном состоянии.
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