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В Добрушском районе двое мужчин поели консервированных грибов - и умерли

07.12.2020 10:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе двое мужчин съели грибы и умерли, сообщает ГКСЭ.


Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Инцидент произошел еще в ноябре: в поселке Светлый в одном из домов обнаружили двух мужчин в бессознательном состоянии.

Прибывшие медики констатировали смерть одного, а второго с предварительным диагнозом «пищевое отравление» отвезли в больницу. Позже он там тоже умер.

Как позже выяснили эксперты, мужчины отравились консервированными грибами.

 
 
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В поселке Светлый в одном из домов обнаружили двух мужчин в бессознательном состоянии.
 
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