В Добрушском районе двое мужчин поели консервированных грибов - и умерли

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе двое мужчин съели грибы и умерли, сообщает ГКСЭ.



Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Инцидент произошел еще в ноябре: в поселке Светлый в одном из домов обнаружили двух мужчин в бессознательном состоянии.

Прибывшие медики констатировали смерть одного, а второго с предварительным диагнозом «пищевое отравление» отвезли в больницу. Позже он там тоже умер.

Как позже выяснили эксперты, мужчины отравились консервированными грибами.