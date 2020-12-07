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Совершил под эмоциями: минчанина судят за оскорбление замминистра МВД

07.12.2020 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек Sputnik. Суд Московского района столицы рассматривает уголовное дело в отношении молодого минчанина Ивана Артуса, который обвиняется в оскорблении в телеграмм-канале заместителя министра внутренних дел, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как следует из материалов дела, 14 августа, реализуя умысел на оскорбление замминистра внутренних дел генерал-майора милиции Александра Барсукова, обвиняемый разместил нецензурный комментарий к видеоролику, опубликованном в одном из телеграмм каналов.

Поддался эмоциям

В самом начале суда обвиняемый заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности. Он указал, что "поддался влиянию информации из деструктивного телеграмм канала", и, будучи "под эмоциями" опубликовал оскорбительный комментарий в отношении Барсукова.

"Совершил под эмоциями", - заявил обвиняемый Иван Артус.

В суде он заявил, что раскаивается: "у меня не было злого умысла оскорблять помощника президента по Минску, бывшего замминистра Александра Петровича Барсукова".

Убеждая суд не привлекать его к уголовной ответственности, он сообщил, что удалил свои посты в отношении Барсукова из соцсетей. По словам обвиняемого, эти посты провисели около трех недель.

Он также отметил, что не скрывался от сотрудников милиции и добровольно передал им свой мобильный телефон, с которого отправлял сообщение в телеграмм-канал.

© Sputnik
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В суде он сообщил, что ранее хотел служить в департаменте охраны МВД, но не прошел по состоянию здоровья. Артус также предоставил в суд положительную характеристику от участкового.

Это не первое уголовное дело, по которому в качестве потерпевшего проходит бывший заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. В середине сентября СК Беларуси возбудил уголовное дело о клевете, где он также назывался в качестве потерпевшего. Более месяца назад глава государства назначил Барсукова помощником президента по Минску и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший заместитель министра внутренних дел, а теперь помощник президента по Минску Александр Барсуков в суд не явился, его будут вызывать еще раз.
 
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