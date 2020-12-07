Между Полоцком и Новополоцком насмерть сбили 40-летнюю женщину. Водитель скрылся

Источник материала: Tut.by

Утром 7 декабря на дороге между Полоцком и Новополоцком сбили пешехода. Об этом сообщает местный портал gorod214.by .





В понедельник, в 6.55, вблизи деревни Чернещино неустановленный автомобиль сбил женщину 1980 года рождения. Она погибла на месте происшествия. Водитель скрылся, сообщили в местной милиции.

Всех, кто был очевидцем аварии или может поделиться важной информацией, просят сообщить об этом по номеру 102.