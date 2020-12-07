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Убийство в Глубокском районе: мужчины избили собутыльника и сожгли его тело вместе с домом

07.12.2020 11:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 30 июня этого года во время тушения пожара в частном доме в деревне Вышедки Глубокского района спасатели нашли тело мужчины. Экспертам стало понятно, что его убили. Скоро виновные в этом отправятся под суд, сообщает СК.


Вечером 29 июня компания из трех человек распивала спиртное. Между двумя участниками застолья возник конфликт — и 39-летний мужчина избил 62-летнего знакомого. Утром 30 июня мужчины увидели, что избитый не подает признаков жизни, и перевезли тело на тачке в его же дом, который затем подожгли. А потом позвонили в МЧС.


39-летнему жителю Постав предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в крупном размере). Он под стражей.

Второму мужчине, 34-летнему жителю Поставского района, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 405 УК (Заранее не обещанное укрывательство следов особо тяжкого преступления) и ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в крупном размере).

 
 
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