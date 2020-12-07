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В Витебске сотрудники МЧС дважды за сутки спасали одну и ту же женщину
Источник материала: Tut.by
В Витебске сотрудники МЧС дважды за субботу спасали одну и ту же женщину. Подробности
Вначале спасателям сообщили о задымлении в подвале по улице Смоленской. Выяснилось, что там горит ветошь. На полу в подвале обнаружили 59-летнюю женщину. Ее вынесли на свежий воздух, от госпитализации она отказалась.
Спустя несколько часов — вновь задымление по этому же адресу. Работники МЧС в подвале нашли ту же женщину и снова вынесли ее на улицу. В этот раз ее уже госпитализировали с отравлением дымом.
Причиной всего этого, похоже, стало неосторожное обращение с огнем.
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Причиной всего этого, похоже, стало ее неосторожное обращение с огнем.
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