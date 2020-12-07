ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске сотрудники МЧС дважды за сутки спасали одну и ту же женщину

07.12.2020 11:53 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске сотрудники МЧС дважды за субботу спасали одну и ту же женщину. Подробности рассказывают сотрудники областного управления.


Фото: МЧС

Вначале спасателям сообщили о задымлении в подвале по улице Смоленской. Выяснилось, что там горит ветошь. На полу в подвале обнаружили 59-летнюю женщину. Ее вынесли на свежий воздух, от госпитализации она отказалась.

Спустя несколько часов — вновь задымление по этому же адресу. Работники МЧС в подвале нашли ту же женщину и снова вынесли ее на улицу. В этот раз ее уже госпитализировали с отравлением дымом.

Причиной всего этого, похоже, стало неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной всего этого, похоже, стало ее неосторожное обращение с огнем.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Добрушском районе двое мужчин поели консервированных грибов - и умерли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика