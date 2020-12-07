В Витебске сотрудники МЧС дважды за сутки спасали одну и ту же женщину

Источник материала: Tut.by

В Витебске сотрудники МЧС дважды за субботу спасали одну и ту же женщину. Подробности рассказывают сотрудники областного управления.



Фото: МЧС

Вначале спасателям сообщили о задымлении в подвале по улице Смоленской. Выяснилось, что там горит ветошь. На полу в подвале обнаружили 59-летнюю женщину. Ее вынесли на свежий воздух, от госпитализации она отказалась.

Спустя несколько часов — вновь задымление по этому же адресу. Работники МЧС в подвале нашли ту же женщину и снова вынесли ее на улицу. В этот раз ее уже госпитализировали с отравлением дымом.

Причиной всего этого, похоже, стало неосторожное обращение с огнем.