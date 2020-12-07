|
МВД Беларуси назвало количество задержанных на акциях протеста по стране
07.12.2020 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек - Sputnik. В места содержания задержанных за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в воскресенье водворены 344 человека, сообщили в МВД Беларуси.
Как уточнили в ведомстве, некоторые из задержанных ранее привлекались к административной ответственности за участие в акциях протеста.
В МВД отметили, что были предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить порядок и общественную безопасность в местах проведения несанкционированных мероприятий.
Там также констатировали, что выходной день в целом прошел достаточно спокойно, количество участников протестных акций существенно снизилось.
В
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несанкционированные акции протеста в Минске проходили одновременно в нескольких местах , преимущественно во дворах домов.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)