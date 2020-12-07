МВД Беларуси назвало количество задержанных на акциях протеста по стране

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. В места содержания задержанных за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в воскресенье водворены 344 человека, сообщили в МВД Беларуси.

Как уточнили в ведомстве, некоторые из задержанных ранее привлекались к административной ответственности за участие в акциях протеста.

В МВД отметили, что были предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить порядок и общественную безопасность в местах проведения несанкционированных мероприятий.

Там также констатировали, что выходной день в целом прошел достаточно спокойно, количество участников протестных акций существенно снизилось.

В столице акции протеста проходили одновременно в нескольких местах, по большей части - во дворах жилых домов, они также не отличались прежним масштабом.

Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

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