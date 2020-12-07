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52-летний охотник из Барановичей случайным выстрелом смертельно ранил товарища
Источник материала: Tut.by
52-летний охотник из Барановичей задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности, сообщает
По данным следствия, днем 6 декабря 52-летний мужчина во время охоты в лесу непреднамеренно, по небрежности, выстрелом из охотничьего ружья смертельно ранил своего 68-летнего знакомого.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Он задержан.
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