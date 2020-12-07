|
Мужчину застрелили во время охоты в Барановичском районе
07.12.2020 13:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Житель Барановичского района убил на охоте своего знакомого, об этом рассказали в Следственном комитете.
© Sputnik / Егор Еремов
Инцидент произошел накануне, 6 декабря. Во время охоты 52-летний мужчина "непреднамеренно по своей небрежности" выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего 68-летнего знакомого.
От огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан.
По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.
В СК напомнили, что во время охоты стрелять можно только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних сельскохозяйственных животных. Также запрещено стрелять на шум, шорох, в условиях плохой видимости (туман, снегопад, сумерках, против солнца и другие).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, выстрел был произведен ненамеренно, подозреваемый задержан, возбуждено уголовно дело.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)