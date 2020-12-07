Мужчину застрелили во время охоты в Барановичском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Житель Барановичского района убил на охоте своего знакомого, об этом рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел накануне, 6 декабря. Во время охоты 52-летний мужчина "непреднамеренно по своей небрежности" выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего 68-летнего знакомого.

От огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан.

По уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.

В СК напомнили, что во время охоты стрелять можно только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних сельскохозяйственных животных. Также запрещено стрелять на шум, шорох, в условиях плохой видимости (туман, снегопад, сумерках, против солнца и другие).

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