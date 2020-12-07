Вытер обувь флагом: суд назначил минчанину очень крупный штраф

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Суд Заводского района Минска признал минчанина виновным в надругательстве над государственными символами и назначил крупный штраф, сообщили в прокуратуре Минска.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, буду нетрезвым, сорвал со здания расчетно-кассового цента государственный флаг Республики Беларусь и надругался над ним. В суде обвиняемый заявил, что свои действия совершил, начитавшись деструктивной информации из Telegram-каналов. Это не первый обвиняемый по протестному делу, который заявляет в суде, что преступление совершил, начитавшись призывов в Telegram.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска постановил в отношении минчанина обвинительный приговор. Ему был назначен штраф в размере 300 базовых величин (8 100 рублей)", - сообщили Sputnik в понедельник в столичной прокуратуре.

Мужчину судили по ст.370 "Надругательство над государственными символами" Уголовного кодекса. Суд назначил обвиняемому практически максимально возможный штраф, но не применил к нему иное наказание, предусмотренное данной статье - арест, исправительные работы или ограничение свободы.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как следует из обвинения, мужчина в присутствии других граждан, которые не были осведомлены о его намерениях, снял Государственный флаг Республики Беларусь со здания расчетно-справочного центра №5 Заводского района, "неоднократно мял полотнище флага руками, протирал им обувь, бросал его на землю и проезжую часть дороги, топтал ногами", - сказали в столичной прокуратуре.

На стадии предварительного расследования и в суде фигурант дела признал свою вину и в содеянном раскаялся. В суде он пояснил, что преступление совершил после прочтения деструктивной информации из Telegram-каналов.

Ущерб, причиненный противоправными действиями, возместил в полном объеме, уточнили в прокуратуре.

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