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Водитель УАЗ погиб в "лобовой" аварии в Смолевичах

07.12.2020 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Водитель автомобиля УАЗ погиб в результате аварии в Смолевичах, сообщила официальный представитель Госавтоинспекции Минской области Екатерина Сильченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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ДТП произошло в 15:10 накануне, в воскресенье 6 декабря, на дороге Смолевичи – Жодино в пределах районного центра.

"Водитель на Ford Galaxy, двигаясь в направлении Жодино, на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с УАЗ", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что от полученных тяжелых травм 53-летний мужчина, который был за рулем УАЗ, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят по факту смертельного ДТП проверку, чтобы установить все его обстоятельства.
 
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