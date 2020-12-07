Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Водитель автомобиля УАЗ погиб в результате аварии в Смолевичах, сообщила официальный представитель Госавтоинспекции Минской области Екатерина Сильченко.

ДТП произошло в 15:10 накануне, в воскресенье 6 декабря, на дороге Смолевичи – Жодино в пределах районного центра.

"Водитель на Ford Galaxy, двигаясь в направлении Жодино, на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с УАЗ", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что от полученных тяжелых травм 53-летний мужчина, который был за рулем УАЗ, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.