На первом километре автодороги Смолевичи - Жодино столкнулись автомобили

Источник материала: БT

На первом километре автодороги Смолевичи - Жодино лоб в лоб столкнулись два автомобиля: "форд" и УАЗ. По предварительной информации, 41-летний водитель легкового авто не справился с управлением на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом. От удара "форд" развернуло, а УАЗ отбросило за пределы проезжей части. В результате аварии 52-летний водитель УАЗа погиб на месте происшествия.