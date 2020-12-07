Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Суд Московского района Минска огласил обвинительный приговор 25-летненму минчанину Ивану Артусу, которого сегодня судили за оскорбление экс-главы МВД Александра Барсукова в Telegram-канале.

Судом ему назначено 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

© Sputnik / Анна Нефедова Обвиняемый хотел стать милиционером, его жена работает в столичном милицейском главке

Ирония судьбы молодоженов Артусов состоит в том, что сам обвиняемый хотел стать милиционером, его жена работает в столичном милицейском главке, и поженились они за пару недель до того, как все произошло.

Позиция прокурора

Выступление в судебных прениях государственный обвинитель начал с того, что изложил свою позицию по заявленному обвиняемым ходатайству – Иван Артус просил суд освободить его от привлечения к уголовной ответственности. Именно с этого и начался судебный процесс: обвиняемый зачитал подготовленное заранее ходатайство, в котором заявил о раскаянии.

Прокурор убеждал суд в том, что нет Оснований применять к обвиняемому ст. 88. "Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием". По словам гособвинителя, несмотря на то, что хотя обвиняемый заявляет о раскаянии, явки с повинной не было.

Он настаивал на том, чтобы суд привлек обвиняемого к уголовной ответственности. Прокурор привел данные лингвистической экспертизы, которая пришла к выводу, что обвиняемый "в ненормативной форме высказал негативную оценку Барсукова". Он также привел данные о том, что комментарий с нецензурными выражениями прочитали более 3 тысяч подписчиков.

Просил суд простить

Обвиняемый, который был в суде без адвоката, выступал в прениях сам. Он еще раз заявил суду о том, что признает вину, раскаивается и сожалеет, что "не было возможности извиниться перед Александром Петровичем Барсуковым".

"(…) Это мое первое преступление, и впредь такого не повторится. Прошу не судить меня строго. Я молодой, недавно женился, у меня семья, я хочу ее строить как полноценную ячейку общества", – сказал обвиняемый.

В самом начале суда обвиняемый заявлял, что сам хотел статья милиционером, но не прошел в департамент охраны по состоянию здоровья.

Рухнет карьера жены?

В данном деле есть только один свидетель – супруга обвиняемого. По иронии судьбы, она в настоящее время работает в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, она еще без офицерских погон, у нее скоро аттестация. И если у мужа будет судимость, то путь к аттестации на офицерскую должность окажется для нее закрытым.

"Это может стоить мне карьеры", – так заявила Александра Sputnik в кулуарах суда, отвечая на вопрос о том, на какой приговор они рассчитывают.

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