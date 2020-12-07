Легковушка сбила женщину с ребенком на переходе в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе в Минске женщину с ребенком, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла утром в понедельник 7 декабря на Старовиленском тракте белорусской столицы.

"Водитель, управляя автомобилем Ford, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину и ребенка", – сказали в ГАИ.

После ДТП гражданку доставили в больницу, восьмилетнюю девочку медики осмотрели на месте – госпитализация ей не понадобилась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.