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Сколько ДТП произошло в Минске из-за гололедицы, рассказали в ГАИ

07.12.2020 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Столичная Госавтоинспекция за выходные зарегистрировала 154 ДТП, один человек получил телесные повреждения.

"ГАИ призывает всех участников дорожного движения к должному вниманию и осмотрительности. На текущей неделе в столице ожидается снижение уровня температуры воздуха и гололед", – напомнили в инспекции. 

YouTube/ МВД Беларуси
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О гололедице предупредили и синоптики. В частности, 8 декабря на отдельных участках дорог будет очень скользко. Минимальный срок, который потребуется коммунальщикам для ликвидации наледи – три часа. Это стоит учитывать при планировании поездки.

И уже неделю белорусам следует ездить на зимней резине. С 2015 года в Беларуси на законодательном уровне закреплена сезонная смена шин: "переобуться" нужно до 1 декабря и ездить "по-зимнему" до 1 марта.

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Теги: Минск
 
 
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Больше полутора сотен ДТП зафиксировала Госавтоинспекция Минска за два выходных дня. На этой неделе снова ожидается гололед, ГАИ рекомендует водителям быть...
 
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