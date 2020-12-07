Сколько ДТП произошло в Минске из-за гололедицы, рассказали в ГАИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек - Sputnik. Столичная Госавтоинспекция за выходные зарегистрировала 154 ДТП, один человек получил телесные повреждения.

"ГАИ призывает всех участников дорожного движения к должному вниманию и осмотрительности. На текущей неделе в столице ожидается снижение уровня температуры воздуха и гололед", – напомнили в инспекции.

О гололедице предупредили и синоптики. В частности, 8 декабря на отдельных участках дорог будет очень скользко. Минимальный срок, который потребуется коммунальщикам для ликвидации наледи – три часа. Это стоит учитывать при планировании поездки.

И уже неделю белорусам следует ездить на зимней резине . С 2015 года в Беларуси на законодательном уровне закреплена сезонная смена шин: "переобуться" нужно до 1 декабря и ездить "по-зимнему" до 1 марта.

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