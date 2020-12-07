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Сколько ДТП произошло в Минске из-за гололедицы, рассказали в ГАИ
07.12.2020 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек - Sputnik. Столичная Госавтоинспекция за выходные зарегистрировала 154 ДТП, один человек получил телесные повреждения.
"ГАИ призывает всех участников дорожного движения к должному вниманию и осмотрительности. На текущей неделе в столице ожидается снижение уровня температуры воздуха и гололед", – напомнили в инспекции.
О гололедице предупредили и синоптики. В частности, 8 декабря на отдельных участках дорог будет очень скользко. Минимальный срок, который потребуется коммунальщикам для ликвидации наледи – три часа. Это стоит учитывать при планировании поездки.
И уже неделю белорусам следует
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Больше полутора сотен ДТП зафиксировала Госавтоинспекция Минска за два выходных дня. На этой неделе снова ожидается гололед, ГАИ рекомендует водителям быть...
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