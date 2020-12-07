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В Лельчицком районе в копанке у дома утонула пенсионерка
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе в копанке, расположенной прямо за приусадебным участком утонула 92-летняя местная жительница, сообщили в ОСВОДе.
Женщину в воде без признаков жизни обнаружили соседи. Причина смерти пенсионерки устанавливается.
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В Лельчицком районе в копанке, расположенной прямо за приусадебным участком утонула 92-летняя местная жительница.
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