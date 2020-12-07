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В Лельчицком районе в копанке у дома утонула пенсионерка

07.12.2020 19:21 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе в копанке, расположенной прямо за приусадебным участком утонула 92-летняя местная жительница, сообщили в ОСВОДе.


Фото: ОСВОД

Женщину в воде без признаков жизни обнаружили соседи. Причина смерти пенсионерки устанавливается.

 
 
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В Лельчицком районе в копанке, расположенной прямо за приусадебным участком утонула 92-летняя местная жительница.
 
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