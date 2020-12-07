Индийские чиновники рассказали подробности о новой загадочной болезни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Неизвестное заболевание, возникшее в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш, не передается от человека к человеку, заявил представитель властей штата Мутяла Раджу Реву.

Вспышка загадочного заболевания в городе и окрестностях возникла в минувшее воскресенье . Уже известно о гибели одного человека и более 300 госпитализированных. Заболевшие жаловались на головокружение, признаки эпилепсии, внезапные обмороки.

Специалисты уже получили результаты анализов крови, жидкости спинного мозга и компьютерной томографии, но причины появления болезни пока установить не удалось. Местные СМИ предполагают, что причиной могли стать токсичные соединения с хлором и средства от комаров.

"До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют", - говорится в сообщении властей.

Версию, что заразиться могли от водопроводной воды, власти не рассматривают – уточняется, что среди заболевших есть и те, кто пил только минеральную воду.

На данный момент симптомы заболевания выявили у 340 человек, в их числе и детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек.

По информации властей штата, было проверено более 57 тысяч домов в Элуру в попытке установить причину заболевания. Также чиновники провели обследование питьевой воды из разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов, но не обнаружили аномалий.