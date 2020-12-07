"Самолет Судного дня" обокрали на аэродроме в Таганроге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Блоки радиостанций пропали с так называемого самолета Судного дня, прибывшего на аэродром "Таганрог-Южный" для технического обслуживания, сообщил канал " Рен ТВ ".

Воздушный командный пункт на базе Ил-80 находился в Таганроге для проведения плановых работ по продлению ресурса и модернизации.

В полицию обратился начальник службы безопасности АО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс", который заявил, что при осмотре самолета были выявлены следы вскрытия грузового отсека.

Впоследствии выяснилось, что с Ил-80 пропали 39 радиостанционных блоков, а также пять плат из таких же блоков.

Эксперты обнаружили на поверхности грузового люка отпечатки, а в отсеках самолета – следы обуви преступников. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

"Самолет Судного дня" в первый раз поднялся в небо в 1985 году. Это воздушный командный пункт для управления всеми видами вооруженных сил. Ил-80 имеет средства защиты от оружия массового поражения.