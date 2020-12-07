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"Самолет Судного дня" обокрали на аэродроме в Таганроге
08.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Блоки радиостанций пропали с так называемого самолета Судного дня, прибывшего на аэродром "Таганрог-Южный" для технического обслуживания, сообщил канал "
© Sputnik / Павел Львов
Воздушный командный пункт на базе Ил-80 находился в Таганроге для проведения плановых работ по продлению ресурса и модернизации.
В полицию обратился начальник службы безопасности АО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс", который заявил, что при осмотре самолета были выявлены следы вскрытия грузового отсека.
Впоследствии выяснилось, что с Ил-80 пропали 39 радиостанционных блоков, а также пять плат из таких же блоков.
Эксперты обнаружили на поверхности грузового люка отпечатки, а в отсеках самолета – следы обуви преступников. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.
"Самолет Судного дня" в первый раз поднялся в небо в 1985 году. Это воздушный командный пункт для управления всеми видами вооруженных сил. Ил-80 имеет средства защиты от оружия массового поражения.
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Сейчас правоохранители разыскивают преступников – их отпечатки пальцев остались на крышке люка грузового отсека.
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