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МИД Швейцарии отреагировал на приговор своей гражданке в Минске

08.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Суд назначил сегодня белоруске со швейцарским гражданством Наталье Херше наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, сообщила пресс-служба Верховного суда Беларуси в понедельник.

В пресс-службе отметили, что 19 сентября около 17:00 часов вблизи одного из домов по улице Якуба Коласа в Минске, Херше оказала "активное сопротивление, сопряженное с применением насилия". В частности, она отказалась самостоятельно пройти к транспорту ОВД и во время принудительного доставления к нему милиционером ОМОН ГУВД Мингорисполкома вырывалась и упиралась ногами в землю.

© Sputnik Анна Нефедова
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"Пыталась скрыться при задержании, а затем, повернувшись к милиционеру, схватила его руками за форменное обмундирование сотрудника ОВД (балаклаву), которую стянула с его головы и порвала, а также поцарапала лицо в области нижнего века правого глаза и продолжила вырываться до доставления в автотранспортное средство сотрудников ОВД", - говорится в сообщении.

Херше признана виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. На основании ч.2 ст.363 Уголовного кодекса ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также с обвиняемой в пользу потерпевшего сотрудника взыскана компенсация морального вреда в сумме 1000 белорусских рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Реакция МИД Швейцарии

Пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии подтвердила, что Херше имеет гражданство Швейцарии. Более того, посол Швейцарии в Минске находился на суде в качестве наблюдателя. Он подчеркнул важность этого  дела. "Теперь посольство вместе с юристом Херше оценит следующие шаги. Девушка по-прежнему будет находиться под присмотром консульской защиты", - говорится в сообщении.

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Теги: Минск
 
 
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Посол Швейцарии в Минске присутствовал сегодня на суде в качестве наблюдателя над белоруской Натальей Херше, которая имеет двойное гражданство.
 
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