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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске автомобиль сбил на переходе женщину с ребенком ДТП с наездом на пешеходов произошло сегодня утром в Минске. Под колеса машины попали мама и дочь - 33-летняя женщина сейчас в больнице. Инцидент произошел на...

ДТП с наездом на пешеходов произошло сегодня утром в Минске. Под колеса машины попали мама и дочь - 33-летняя женщина сейчас в больнице. Инцидент произошел на Старовиленском тракте. По информации ГАИ, мать и 8-летняя дочь переходили дорогу по зебре, когда на них наехал автомобиль "форд". Почему водитель не заметил людей, сейчас выясняют инспекторы.Также в ГАИ отметили - с сегодняшнего дня в Минске начинается комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Особое вниманием правилам переезда и перехода дороги, а также наличию у пешеходов фликеров.