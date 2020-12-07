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В Минске автомобиль сбил на переходе женщину с ребенком

08.12.2020 15:19 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

ДТП с наездом на пешеходов произошло сегодня утром в Минске.  Под колеса машины попали мама и дочь -  33-летняя женщина сейчас в больнице. Инцидент произошел на Старовиленском тракте. По информации ГАИ, мать и 8-летняя дочь переходили дорогу по зебре, когда на них наехал автомобиль "форд". Почему водитель не заметил людей, сейчас выясняют инспекторы.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска: "Пешеходы были осмотрены медиками. Женщину доставили в медучреждение для осмотра, девочка бригадой скорой медицинской помощи была осмотрела на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего". 

Также в ГАИ отметили -  с сегодняшнего дня в Минске начинается комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Особое вниманием правилам переезда и перехода дороги, а также наличию у пешеходов фликеров.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с наездом на пешеходов произошло сегодня утром в Минске.  Под колеса машины попали мама и дочь -  33-летняя женщина сейчас в больнице. Инцидент произошел на...
 
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