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Жодинец с 2,8 промилле отправился забирать внука из школы

08.12.2020 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Сильно пьяный дедушка ехал на автомобиле забирать внука из школы в Жодино, сообщили пресс-службе в УГАИ Миноблисполкома.

О подозрительном поведении водителя "Форд" сообщили другие участники дорожного движения. Экипаж Госавтоиспекции заметил автомобиль на улице Советской. Как пояснили инспекторы, характерные признаки опьянения были заметны невооруженным взглядом. А проведенное исследование подтвердило в выдыхаемом воздухе нарушителя 2,8 промилле алкоголя.

Во время дальнейших разбирательств выяснилось, что водитель направлялся забрать внука из школы. А запах до последнего списывал на прием лекарств и предъявил инспекторам ГАИ удостоверение инвалида.

С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей произошло 93 дорожно-транспортных происшествия. Жертвами стали 32 человека.

В УВД Миноблисполкома напомнили, что сообщить о нарушителях можно по номеру 102. Милиция гарантирует анонимность. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пьяного водителя задержал экипаж ГАИ в Жодино. Употребление алкоголя подтвердил тест, но свою вину мужчина отрицал.
 
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