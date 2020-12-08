Жодинец с 2,8 промилле отправился забирать внука из школы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Сильно пьяный дедушка ехал на автомобиле забирать внука из школы в Жодино, сообщили пресс-службе в УГАИ Миноблисполкома.

О подозрительном поведении водителя "Форд" сообщили другие участники дорожного движения. Экипаж Госавтоиспекции заметил автомобиль на улице Советской. Как пояснили инспекторы, характерные признаки опьянения были заметны невооруженным взглядом. А проведенное исследование подтвердило в выдыхаемом воздухе нарушителя 2,8 промилле алкоголя.

Во время дальнейших разбирательств выяснилось, что водитель направлялся забрать внука из школы. А запах до последнего списывал на прием лекарств и предъявил инспекторам ГАИ удостоверение инвалида.

С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей произошло 93 дорожно-транспортных происшествия. Жертвами стали 32 человека.

В УВД Миноблисполкома напомнили, что сообщить о нарушителях можно по номеру 102. Милиция гарантирует анонимность.