|
Жодинец с 2,8 промилле отправился забирать внука из школы
08.12.2020 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Сильно пьяный дедушка ехал на автомобиле забирать внука из школы в Жодино, сообщили пресс-службе в УГАИ Миноблисполкома.
О подозрительном поведении водителя "Форд" сообщили другие участники дорожного движения. Экипаж Госавтоиспекции заметил автомобиль на улице Советской. Как пояснили инспекторы, характерные признаки опьянения были заметны невооруженным взглядом. А проведенное исследование подтвердило в выдыхаемом воздухе нарушителя 2,8 промилле алкоголя.
Во время дальнейших разбирательств выяснилось, что водитель направлялся забрать внука из школы. А запах до последнего списывал на прием лекарств и предъявил инспекторам ГАИ удостоверение инвалида.
С начала года в Минской области по вине нетрезвых водителей произошло 93 дорожно-транспортных происшествия. Жертвами стали 32 человека.
В УВД Миноблисполкома напомнили, что сообщить о нарушителях можно по номеру 102. Милиция гарантирует анонимность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пьяного водителя задержал экипаж ГАИ в Жодино. Употребление алкоголя подтвердил тест, но свою вину мужчина отрицал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)