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$3,5 тысяч за 8 секунд: мигрант в Тайване нарушил карантин и получил штраф

08.12.2020 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Власти Тайваня за нарушение карантина крупным денежным штрафом наказали мигранта из Филиппин, сообщает телеканал CCN.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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Мужчина проживал в городе Гаосюн в одном из 56 отелей, которые предназначены для противостояния эпидемии COVID-19. Временное жилье предоставлено для трех тысяч человек, комнаты постояльцам покидать было запрещено. Но запись камеры видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина ненадолго вышел в коридор. Он вернулся обратно в номер спустя всего 8 секунд. Тем не менее видеофайл был направлен в местный Департамент здравоохранения, где пояснили, что нарушение признается вне зависимости от того, сколько времени виновный провел вне номера.

Сумма штрафа составила 100 000 тайваньских долларов (около $3500 США).

Стоит отметить, что среди других государств Азии Тайвань принимает наиболее мягкие меры по сдерживанию эпидемии. Так, властям ни разу не приходилось вводить строгие ограничения и прибегать к нарушению гражданских свобод, как, к примеру, в соседнем Китае.

Правительство тихоокеанского острова сделало ставку на молниеносность принимаемых решений: с первых дней под особое наблюдение попали пассажиры авиарейсов из Ухани, где впервые был обнаружен вирус. Правительство также успело развернуть массовое тестирование и отслеживание контактов. По данным университета Джона Хопкинса на утро среды, на 23 миллионов населения на Тайване зарегистрировано 716 случаев заражения и семь смертельных исходов.

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Теги: Минск
 
 
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По сравнению с другими азиатскими странами Тайвань принимает наиболее мягкие меры по сдерживанию эпидемии, однако за весь период пандемии там зарегистрировано...
 
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