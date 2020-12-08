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Дело о перекрытии улицы Притыцкого в Минске СК передает в прокуратуру

08.12.2020 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о перекрытии улицы Притыцкого в первые дни протестов, сообщили в СК.

Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 августа в ходе несанкционированного массового мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть улицы Притыцкого в Минске.

© Sputnik / Валерий Мельников
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"Протестующие выкрикивали лозунги, хлопали руками, блокировали движение камнями и другими предметами. После чего они скрылись. По подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан 25-летний житель Могилевской области", - сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете Беларуси.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий) Уголовного кодекса Беларуси и применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК. Расследование дела завершено, оно будут предано прокурору для направления в суд.

В ходе допроса обвиняемый не смог пояснить причину своего поступка. На допросах он убеждал следователей, что помогал перекрыть проезжую часть по просьбе неизвестного, личность которого в настоящий момент устанавливается правоохранителями.

В СК отметили, что к материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения и видеозаписи, размещенные в сети Интернет.

"В ходе расследования допрошены обвиняемый и свидетели. Сотрудниками милиции во взаимодействии со следователями устанавливаются другие участники преступления", - отметили следователи.

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Теги: Минск
 
 
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Обвиняемым по делу о перекрытии минской улицы является житель Могилева, с момента задержания он находится под стражей в СИЗО.
 
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