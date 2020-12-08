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В Каменецком районе хозяин приехал на дачу - и нашел в колодце тело соседа

08.12.2020 10:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе дачник нашел в своем колодце тело 58-летнего соседа, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

7 декабря мужчина приехал к себе на дачу, увидел пустое ведро, а в колодце — тело соседа, который ранее с его разрешения набирал оттуда воду. О произошедшем он сообщил в милицию.

Примерно за сутки до этого односельчане видели мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Следов насилия на теле погибшего не нашли.

 
 
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