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В Каменецком районе хозяин приехал на дачу - и нашел в колодце тело соседа
Источник материала: Tut.by
В Каменецком районе дачник нашел в своем колодце тело 58-летнего соседа, сообщает
7 декабря мужчина приехал к себе на дачу, увидел пустое ведро, а в колодце — тело соседа, который ранее с его разрешения набирал оттуда воду. О произошедшем он сообщил в милицию.
Примерно за сутки до этого односельчане видели мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Следов насилия на теле погибшего не нашли.
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Следов насилия на теле не нашли.
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