|
Расследование трагедии в Крайстчерче: теракт невозможно было предотвратить
08.12.2020 11:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек - Sputnik. Расследование трагедии в новозеландском Крайстчерче выявило серию ошибок со стороны властей, но констатировало: теракт невозможно было предотвратить, пишет BBC.
Трагедия произошла в марте прошлого года -
© AFP 2020 / MICHAEL BRADLEY
В ходе расследования выяснилось, что Тарранту удалось скопить огромное количество оружия, а власти не сумели обеспечить надлежащую проверку лицензий для его хранения. Кроме того, официальные лица слишком сосредоточились на исламистском терроризме, а Таррант оказался сторонником превосходства белой расы.
Однако исправление этих ошибок не остановило бы Тарранта от совершения преступления, приходят к выводу авторы расследования.
"Хотя комиссия не сделала выводов, что эти проблемы могли бы остановить атаку, тем не менее, это были недостатки, и за это я приношу свои извинения от имени правительства", - отметила премьер-министр.
В отчет включены рекомендации, которые правительство намерено принять. Среди них - создание нового национального агентства разведки и безопасности и предложения полиции по выявлению преступлений на почве ненависти.
Суд постановил, что Таррант
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пятьдесят один человек погиб в результате стрельбы в двух мечетях в марте 2019 года, власти признали допущенные ими ошибки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)