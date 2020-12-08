Расследование трагедии в Крайстчерче: теракт невозможно было предотвратить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Расследование трагедии в новозеландском Крайстчерче выявило серию ошибок со стороны властей, но констатировало: теракт невозможно было предотвратить, пишет BBC.

Трагедия произошла в марте прошлого года - стрелок открыл огонь по прихожанам двух новозеландских мечетей, 51 человек был убит, 40 ранено.

В ходе расследования выяснилось, что Тарранту удалось скопить огромное количество оружия, а власти не сумели обеспечить надлежащую проверку лицензий для его хранения. Кроме того, официальные лица слишком сосредоточились на исламистском терроризме, а Таррант оказался сторонником превосходства белой расы.

Однако исправление этих ошибок не остановило бы Тарранта от совершения преступления, приходят к выводу авторы расследования.

"Хотя комиссия не сделала выводов, что эти проблемы могли бы остановить атаку, тем не менее, это были недостатки, и за это я приношу свои извинения от имени правительства", - отметила премьер-министр.

В отчет включены рекомендации, которые правительство намерено принять. Среди них - создание нового национального агентства разведки и безопасности и предложения полиции по выявлению преступлений на почве ненависти.

Суд постановил, что Таррант останется за решеткой до конца жизни . Уже в апреле Парламент Новой Зеландии в заключительном третьем чтении принял проект закона, которым в стране вводится запрет на владение гражданами полуавтоматическим оружием боевого типа, штурмовыми винтовками, а также их деталями.

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