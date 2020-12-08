Подлая вылазка: Михневич оценил акт вандализма у посольства РБ в Брюсселе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Правоохранительные органы будут устанавливать личности злоумышленников, которые совершили акт вандализма в отношении здания белорусского посольства в Брюсселе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, Постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич.

По предварительной информации, в минувшее воскресенье, трое неизвестных распылили по фасаду здания черную несмываемую краску. В данной связи посол обратился к проживающим в Бельгии белорусам, текст обращения размещен на сайте белорусской дипмиссии в Брюсселе.

"Надеюсь, что эти люди не имеют к белорусам никакого отношения. Изуродовано не только здание, относящееся к бельгийскому архитектурному наследию, но и государственная собственность Республики Беларусь. Ведь это здание не принадлежит ни послу, ни МИД, ни президенту, это собственность всех белорусских граждан", - сказал посол.

"То есть кто-то исподтишка подобрался к нашему общему дому, нагадил и убежал. В народе таких людей кроме как подлецами никогда не называли, потому что большей подлости, чем гадить из-за угла, трудно представить", - подчеркнул белорусский дипломат .

По его словам, правовую оценку действиям вандалов даст брюссельская полиция.

Сотрудники посольства пытались отмыть здание, восприняв этот мерзкий поступок как оскорбление, сказал Михневич .

Он обратил внимание, что сегодня наша страна проходит сложный этап своего развития. "(…) Если же кто-то пытается привлечь к себе внимание такими подлыми вылазками и гадостями - такие люди заслуживают лишь презрения", - подчеркнул дипломат.