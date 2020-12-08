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Минчанин втянул брестскую молодежь в наркосообщество

08.12.2020 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Более 2,5 килограмма запрещенных веществ обнаружено при обыске у подозреваемого в организации преступной группы, материалы уголовного дела изучает прокурор, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По предварительным данным, масштабную сеть по сбыту наркотиков 27-летний житель столицы начал разворачивать в ноябре 2019 года. Крупными партиями завозил наркотические вещества из-за границы, фасовал, а затем готовил отправку товара в регионы Беларуси. К незаконной деятельности привлек троих парней и девушку из Брестской области. Сообщники дробили наркотики на мелкие дозы и развозили по сети тайников.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Как удалось установить, подозреваемый оборудовал свыше 1500 тайников и подключил к незаконному бизнесу четверых сообщников.

"Наркотики и психотропные вещества были представлены в широком ассортименте: амфетамин, эфедрин, марихуана, Альфа-PVP", – пояснил официальный представитель Управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Деятельность наркогруппы была пресечена в марте 2020 года. Все пятеро с тех пор находятся под стражей.

Следователи передали материалы на ознакомление прокурору, который направит уголовное дело в суд. Что касается санкций, то в случае доказательства вины молодых людей им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Теги: Минск
 
 
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Для сбыта подозреваемый, по информации следствия, оборудовал свыше 1500 тайников для распространения наркотиков в регионах.
 
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