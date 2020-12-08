|
Тело соседа нашел в своем колодце житель Каменецкого района
08.12.2020 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Тело 58-летнего мужчины нашел в колодце на своем участке житель Каменецкого района, об этом рассказали в Следственном комитете.
© Photo : ГПК
Сообщение поступило правоохранителям утром 7 декабря текущего года от хозяина одного из дачных участков. Он рассказал, что по приезду обнаружил у колодца пустое ведро, а внутри - тело соседа и пояснил, что мужчина регулярно набирал воду в колодце соседа с его разрешения.
Примерно за сутки, погибшего, в состоянии алкогольного опьянения, видели односельчане.
После проведения осмотра следов, следственно-оперативная группа установила, что насилия к погибшему не применялось.
По данному факту следователи проводят проверку. Для установления точной причины смерти сельчанина назначена судебно-медицинская экспертиза.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне односельчане видели погибшего в состоянии алкогольного опьянения, следов насилия на нем не обнаружено.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)