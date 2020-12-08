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Тело соседа нашел в своем колодце житель Каменецкого района

08.12.2020 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Тело 58-летнего мужчины нашел в колодце на своем участке житель Каменецкого района, об этом рассказали в Следственном комитете.

© Photo : ГПК
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Сообщение поступило правоохранителям утром 7 декабря текущего года от хозяина одного из дачных участков. Он рассказал, что по приезду обнаружил у колодца пустое ведро, а внутри - тело соседа и пояснил, что мужчина регулярно набирал воду в колодце соседа с его разрешения.

Примерно за сутки, погибшего, в состоянии алкогольного опьянения, видели односельчане.

После проведения осмотра следов, следственно-оперативная группа установила, что насилия к погибшему не применялось.

По данному факту следователи проводят проверку. Для установления точной причины смерти сельчанина назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне односельчане видели погибшего в состоянии алкогольного опьянения, следов насилия на нем не обнаружено.
 
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