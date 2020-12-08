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В Беларуси действовала террористическая группа - СМИ

08.12.2020 14:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Участники террористической группы задержаны, их деятельность раскрыта, сообщил гостелеканал ОНТ в своем Telegram-канале.

© Sputnik Анна Нефедова
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В материалах дела - поджог, подрыв автомобиля и нападения, совершенные подозреваемыми в Гродненской области.

"Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатка", - говорится в сообщении.

Поджог дома и машины с разницей в час

© Photo : МВД Беларуси
Месть или провокация? У милиционера в Беларуси за ночь сгорели дом и машина
В Волковыске в ночь с 1 на 2 октября с разницей примерно в час загорелись машина и строящийся дом местного сотрудника милиции.

От пожара пострадала вся деревянная часть еще недостроенной крыши дома, а также крыша стоящего рядом гаража. В авто сгорело все, что было под капотом - машина не подлежит ремонту.

Корреспондент Sputnik побывал на месте пожара, поговорил с пострадавшим и свидетелями случившегося. Местные жители убеждены: причина произошедшего - месть. Сам милиционер считает, что поджоги связаны с его профессиональной деятельностью.

Еще один подрыв

© Photo : СК Беларуси
В Гродно взорвали машину сотрудника милиции
В ночь на 20 ноября в Гродно был взорван автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший сотруднику местной милиции. Накануне случившегося в оппозиционных Telegram-каналах появилась информация о том, что владельца авто внесли в "черный список" силовиков.  

По факту произошедшего завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали и стали рассматривать как акт терроризма.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В материалах дела - поджог дома милиционера, подрыв автомобиля и несколько нападений в Гродненской области.
 
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