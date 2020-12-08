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В Беларуси действовала террористическая группа - СМИ
08.12.2020 14:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Участники террористической группы задержаны, их деятельность раскрыта, сообщил гостелеканал ОНТ в своем Telegram-канале.
© Sputnik Анна Нефедова
В материалах дела - поджог, подрыв автомобиля и нападения, совершенные подозреваемыми в Гродненской области.
"Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатка", - говорится в сообщении.
Поджог дома и машины с разницей в час
© Photo : МВД Беларуси
От пожара пострадала вся деревянная часть еще недостроенной крыши дома, а также крыша стоящего рядом гаража. В авто сгорело все, что было под капотом - машина не подлежит ремонту.
Корреспондент Sputnik
Еще один подрыв
По факту произошедшего завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали и стали рассматривать как
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В материалах дела - поджог дома милиционера, подрыв автомобиля и несколько нападений в Гродненской области.
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