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В Гомеле из окна 16-го этажа на припаркованный Mercedes выпал мужчина. Он погиб
Источник материала: Tut.by
В Гомеле из окна многоэтажки выпал мужчина. Он погиб, сообщают читатели TUT.BY.
Трагедия произошла утром 8 декабря на проспекте Октября. С 16-го этажа дома выпал мужчина и упал прямо на припаркованный Mercedes.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины произошедшего.
(Будет дополнено)
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Мужчина упал прямо на припаркованный автомобиль.
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