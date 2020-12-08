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В Гомеле из окна 16-го этажа на припаркованный Mercedes выпал мужчина. Он погиб

08.12.2020 15:09 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле из окна многоэтажки выпал мужчина. Он погиб, сообщают читатели TUT.BY.


Трагедия произошла утром 8 декабря на проспекте Октября. С 16-го этажа дома выпал мужчина и упал прямо на припаркованный Mercedes.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины произошедшего.

(Будет дополнено)

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина упал прямо на припаркованный автомобиль.
 
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