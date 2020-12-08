Грузовик без водителя разнес полстены в жилом доме под Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 8 дек – Sputnik. Нетипичное ДТП, участниками которого стал грузовик без водителя и жилой дом, произошло в деревне Поречье в 30 километрах от Гродно утром 8 декабря.

Как сообщает ГАИ Гродно, автомобиль "ГАЗ" был припаркован возле сельского магазина на улице Красноармейской на время разгрузки товара. Когда разгрузка закончилась, 25-летнему водителю нужно было закрыть фургон, гидравлическое оборудование которого срабатывает только при включенном двигателе.

Далее последовала цепочка неудачных стечений обстоятельств. Водитель не поставил машину на нейтралку, оставив включенной передачу. После запуска двигателя автомобиль начал ехать, мужчина в это время находился на улице и не смог остановить его. Грузовик въехал в стену жилого дома, от силы удара вылетело окно, а часть сложенной из блоков стены рассыпалась.

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