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Audi врезалась в остановку под Брестом, в больницу доставили 3 человек
08.12.2020 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Три человека были доставлены в больницу в результате ДТП в Брестском районе, где легковушка врезалась в остановку общественного транспорта.
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По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла днем во вторник 8 декабря.
"Водитель, управляя автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и, проехав около 50 метров, совершил наезд на остановку", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в учреждение здравоохранения были доставлены три человека для оценки состояния здоровья.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В какой-то момент водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
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