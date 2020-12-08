ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Audi врезалась в остановку под Брестом, в больницу доставили 3 человек

08.12.2020 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Три человека были доставлены в больницу в результате ДТП в Брестском районе, где легковушка врезалась в остановку общественного транспорта.

© Photo : УВД Витебского облисполкома
Маршрутка чуть не снесла остановку на Витебщине – пострадали два человека

По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла днем во вторник 8 декабря.

"Водитель, управляя автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и, проехав около 50 метров, совершил наезд на остановку", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в учреждение здравоохранения были доставлены три человека для оценки состояния здоровья.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В какой-то момент водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле во дворе многоэтажки обнаружен труп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика