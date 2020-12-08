Audi врезалась в остановку под Брестом, в больницу доставили 3 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Три человека были доставлены в больницу в результате ДТП в Брестском районе, где легковушка врезалась в остановку общественного транспорта.

По информации областной Госавтоинспекции, авария произошла днем во вторник 8 декабря.

"Водитель, управляя автомобилем Audi, выехал на полосу встречного движения и, проехав около 50 метров, совершил наезд на остановку", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в учреждение здравоохранения были доставлены три человека для оценки состояния здоровья.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.