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В Гомеле во дворе многоэтажки обнаружен труп

08.12.2020 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Советском районе Гомеля, по предварительным данным, он скончался от травм характерных при падении с высоты, сообщили в УСК по Гомельской области.

"На месте работает оперативно-следственная группа. Других подробностей пока нет", - сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Сейчас соседей опрашивают сотрудники СК. Также выясняют, был ли мужчина в гостях у местных жителей, являлся хозяином квартиры или оказался по этому адресу случайно.

Согласно предварительным данным он упал с общего балкона 16 этажа дома по проспекту Октября, 95 на припаркованный автомобиль. "Сильный удар и разбитый автомобиль", - вот первое, что услышали и увидели свидетели происшествия.

Среди рассматриваемых версий, в том числе – суицид.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На месте происшествия работают следователи, они уже допросили свидетелей и устанавливают личность погибшего.
 
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