В Гомеле во дворе многоэтажки обнаружен труп

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Советском районе Гомеля, по предварительным данным, он скончался от травм характерных при падении с высоты, сообщили в УСК по Гомельской области.

"На месте работает оперативно-следственная группа. Других подробностей пока нет", - сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Сейчас соседей опрашивают сотрудники СК. Также выясняют, был ли мужчина в гостях у местных жителей, являлся хозяином квартиры или оказался по этому адресу случайно.

Согласно предварительным данным он упал с общего балкона 16 этажа дома по проспекту Октября, 95 на припаркованный автомобиль. "Сильный удар и разбитый автомобиль", - вот первое, что услышали и увидели свидетели происшествия.

Среди рассматриваемых версий, в том числе – суицид.