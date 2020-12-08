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В Гомеле во дворе многоэтажки обнаружен труп
08.12.2020 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Советском районе Гомеля, по предварительным данным, он скончался от травм характерных при падении с высоты, сообщили в УСК по Гомельской области.
"На месте работает оперативно-следственная группа. Других подробностей пока нет", - сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Сейчас соседей опрашивают сотрудники СК. Также выясняют, был ли мужчина в гостях у местных жителей, являлся хозяином квартиры или оказался по этому адресу случайно.
Согласно предварительным данным он упал с общего балкона 16 этажа дома по проспекту Октября, 95 на припаркованный автомобиль. "Сильный удар и разбитый автомобиль", - вот первое, что услышали и увидели свидетели происшествия.
Среди рассматриваемых версий, в том числе – суицид.
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На месте происшествия работают следователи, они уже допросили свидетелей и устанавливают личность погибшего.
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