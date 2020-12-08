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В Гомеле подросток позвонил в 101 и сообщил о захвате заложников в профлицее. Рассказываем, что было дальше
Источник материала: Tut.by
В Гомеле учащийся одного из профлицеев позвонил в службу спасения и сообщил о заложниках в учебном заведении. Подробности
Утром 7 декабря кто-то позвонил с мобильного телефона в МЧС и сообщил о том, что в лицее произошел захват заложников.
Туда срочно съехались милиционеры, спасатели и врачи. Но тревога оказалась ложной. Вскоре удалось установить и автора вызова — это 16-летний ученик. Подросток объяснил свой поступок желанием выяснить, насколько оперативно среагируют на звонок экстренные службы. Звонил парень с телефона приятеля, когда тот на время отошел.
Теперь действиям парня дают правовую оценку. Кроме этого, его родителям необходимо будет возместить прибывшим на ложный вызов службам понесенные затраты.
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В Гомеле подросток позвонил в 101 и сообщил о захвате заложников в профлицее. Рассказываем, что было дальше
Звонивший с мобильного телефона сообщил о том, что в профлицее произошел захват заложников.
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