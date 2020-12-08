|
Увольнения и выговоры: после отравления в минской школе приняты меры
08.12.2020 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Жесткие меры, увольнения и новые поручения – вопросы организации школьного питания обсуждали сегодня на совещании Мингорисполкома.
Среди главных проблемных вопросов, которые поднимали на совещании у мэра Минска Владимира Кухарева, - отсутствие должного контроля над качеством приготовления блюд, нарушение персоналом санитарно-эпидемиологических правил.
© Sputnik / Саид Царнаев
"Разбор полетов" и увольнения
Кухарев жестко раскритиковал работу всех служб, причастных к школьному питанию, и потребовал внести предложения по улучшению этой сферы. Установленный срок – три месяца.
После
Выводы и поручения
Мэр поручил проверить все оборудование и инвентарь в пищеблоках, где надо – заменить его или купить дополнительный.
"Тщательная оценка пищеблоков и устранение выявленных нарушений должны проводиться регулярно. Если выходит из строя оборудование, принимать оперативные меры, вплоть до приостановки работы всего объекта. Это касается не только школ, но и садиков, детских интернатных учреждений", - заявил Кухарев.
На данный момент Комбинат школьного питания разрабатывает новое двухнедельное меню для 1-11 классов. После его оценит городской центр гигиены и эпидемиологии. Все сотрудники должны пройти дополнительное гигиеническое обучение до 14 декабря. Дополнительно планируется укомплектовать комиссии, которые снимают пробы блюд, медицинскими работниками.
© Sputnik / Алексей Куденко
Сейчас в Минске горячее питание получают более 289 тысяч школьников, в школах работают 258 пищеблоков. За последние три года на их обновление было направлено 3,068 миллионов рублей.
Что произошло в школе
Напомним, 20 ноября в столичной школе №61 произошло
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей.
Тогда же Владимир Кухарев поручил взять на контроль качество школьного питания и до конца недели провести проверку по всем школам столицы. Позже Минздрав
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр столицы раскритиковал школьное питание и дал три месяца для внесения предложений по улучшению этой сферы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)