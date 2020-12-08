Увольнения и выговоры: после отравления в минской школе приняты меры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Жесткие меры, увольнения и новые поручения – вопросы организации школьного питания обсуждали сегодня на совещании Мингорисполкома.

Среди главных проблемных вопросов, которые поднимали на совещании у мэра Минска Владимира Кухарева, - отсутствие должного контроля над качеством приготовления блюд, нарушение персоналом санитарно-эпидемиологических правил.

"Разбор полетов" и увольнения

Кухарев жестко раскритиковал работу всех служб, причастных к школьному питанию, и потребовал внести предложения по улучшению этой сферы. Установленный срок – три месяца.

После массового отравления в минской школе №61 ряд должностных лиц потеряли работу. Были уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой школы №61 и все повара, находившиеся на смене 20 ноября. Кроме того, навис вопрос увольнения и в отношении директора Комбината школьного питания. Будут привлечены к ответственности и ряд лиц главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, администрации Первомайского района, городского центра гигиены и эпидемиологии.

Выводы и поручения

Мэр поручил проверить все оборудование и инвентарь в пищеблоках, где надо – заменить его или купить дополнительный.

"Тщательная оценка пищеблоков и устранение выявленных нарушений должны проводиться регулярно. Если выходит из строя оборудование, принимать оперативные меры, вплоть до приостановки работы всего объекта. Это касается не только школ, но и садиков, детских интернатных учреждений", - заявил Кухарев.

На данный момент Комбинат школьного питания разрабатывает новое двухнедельное меню для 1-11 классов. После его оценит городской центр гигиены и эпидемиологии. Все сотрудники должны пройти дополнительное гигиеническое обучение до 14 декабря. Дополнительно планируется укомплектовать комиссии, которые снимают пробы блюд, медицинскими работниками.

Сейчас в Минске горячее питание получают более 289 тысяч школьников, в школах работают 258 пищеблоков. За последние три года на их обновление было направлено 3,068 миллионов рублей.

Что произошло в школе

Напомним, 20 ноября в столичной школе №61 произошло массовое отравление школьников. Сообщалось, что у всех у них была на обед шаурма. За медицинской помощью обратились более 280 детей, несколько были доставлены в больницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 УК – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур либо санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности отравления людей.

Тогда же Владимир Кухарев поручил взять на контроль качество школьного питания и до конца недели провести проверку по всем школам столицы. Позже Минздрав озвучил причину массового отравления: во всем виноваты чиккен-роллы "Маленький цезарь", в которых обнаружен стафилококк.