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От полутора лет так называемой "химии" до двух лет колонии. Таков приговор суда Фрунзенского района столицы в отношении троих мужчин. По данным следствия, еще 9 сентября фигуранты, находясь на улице Притыцкого, оставили надпись красно-белого цвета на тротуарную плитку, тем самым нанесли материальный ущерб Горремавтодору. Их действия квалифицировано как "злостное хулиганство". Свою вину фигуранты не признали, однако еще на стадии следствия добровольно возместили ущерб (более 200 рублей).

Валерия Таратынко, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "С учетом характера преступления, данных о личности обвиняемых, один из которых в июне 2020 года отбыл наказание за совершение особо тяжкого преступления, предложено назначить наказание ранее судимому в виде лишения свободы на 2 года, иным обвиняемым 1 год 6 месяцев ограничения свободы с правлением в учреждение открытого типа. Суд согласился с квалификацией обвиняемых".

Утром в этом же суде вынесли вердикт еще двум фигурантам - мужчине и женщине. По аналогичной статье "Хулиганство". Мужчину с учетом непогашенной судимости приговорили к двум годам колонии общего режима. Женщина получила полтора года "домашней химии". Вердикт в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать.