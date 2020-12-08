Угроза совершения акта терроризма в Витебской области

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Еще одно уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия, возбуждено в Витебской области. 7 декабря около железнодорожной станции Адамово (в Полоцком районе) был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства. В итоге два пассажирских и три грузовых состава задержались более чем на пять часов. Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в управление КГБ по Витебской области.

По слова прокурора, эти случаи зафиксированы за последние три месяца. По его мнению, люди руководствуются призывами из отдельных телеграм-каналов.