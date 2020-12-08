ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Угроза совершения акта терроризма в Витебской области

08.12.2020 21:53 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще одно уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия, возбуждено в Витебской области. 7 декабря около железнодорожной станции Адамово (в Полоцком районе) был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства. В итоге два пассажирских и три грузовых состава задержались более чем на пять часов. Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в управление КГБ по Витебской области.

По слова прокурора, эти случаи зафиксированы за последние три месяца. По его мнению, люди руководствуются призывами из отдельных телеграм-каналов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одно уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия, возбуждено в Витебской области. 7 декабря около железнодорожной...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Задержана группа лиц, использовавшая взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика