Источник материала: БT

Запугать белорусов террором. Милицией (совместно с КГБ) задержана группа лиц, использовавшая взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи. На совести террористов - подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом в Волковыске. Жертвой мог стать кто угодно, чьи данные были выложены в деструктивных телеграм-каналах. У главаря был скоплен внушительный арсенал из оружия и взрывчатки. А ее участники соблюдали меры конспирации, скрывались от правоохранителей в разных городах.

Действовали как организованная террористическая группа. Организатор не скрывал: он - сторонник радикальных действий, и намерения у него были самые серьезные. Один из пистолетов всегда держал рядом, в боевом состоянии. Подробности - в нашем репортаже.

Акт терроризма посреди жилого квартала

Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции. Ничего подобного в Беларуси не было аж с лихих 90-х, чтобы в машину правоохранителя заложили бомбу и подорвали.









Следственное действие "проверка показаний на месте"

Павел Сава - один из задержанных. Безработный минчанин. Неоднократно сидевший. Сейчас - фигурант дела о терроризме.

При выполнении теракта у каждого была своя роль

Впрочем, роль Савы в подрыве автомобиля не ключевая. По его показаниям, он стоял на шухере, около арки, чтобы в случае опасности раскрытия предупредить непосредственного организатора и исполнителя теракта. Это - во что превратилась взорванная машина.

КГБ: Преступление классифицировано по статье "Терроризм"

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси: "Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей. Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма".







Кого и где подрывать или поджигать - организатор этих действий Николай Автухович - брал прямо из мессенджера "Телеграм". Данные силовиков размещались, и, кстати, продолжают размещаться в деструктивном канале.

Николай Автухович, задержанный: "Мне достаточно, чтобы мне "навешали" срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в "Фейсбуке" посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?"

Здесь Николай Автухович говорит чистую правду. Судя по найденному у него арсеналу оружия и взрывчатки, планы у него были грандиозные. Изъяты автомат, пистолеты, глушитель, около полутора тысячи патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат. Готовые для поджога пятилитровые бутыли, балаклавы, рации и еще куча всего. Поймав Автуховича почти на старте, силовики предотвратили не одно преступление.

Зачем же Автухович все это планировал и делал? А для устрашения. Все эти его сигналы - взрывы, поджоги - адресовались милиционерам, силовикам, их семьям.

Николай Автухович, задержанный: "Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве появляются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает".







Организатор теракта умело обращается с оружием и взрывчаткой

Николай Автухович - ранее индивидуальный предприниматель, дважды судим за неуплату налогов в особо крупном размере и незаконное хранение боеприпасов. С оружием и взрывчаткой он был всегда на ты.

Автухович с подельниками поджигали имущество правоохранителей

Еще одну акцию устрашения Автухович и подельники совершили Волковыске 2 октября. Сначала сожгли машину милиционера. Она стояла рядом со студенческим общежитием.

У преступников была информация и о строящемся доме этого же самого правоохранителя. Туда они приехали с большими бутылями. В них был бензин.

Автухович и подельники действовали как организованная террористическая группа

То или иное пособничество оказывалось и другими лицами. Степень их вины установит следствие. Это Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер и Антон Мельхер. Милиция и чекисты ищут других фигурантов террористической группы. Задержанные водворены в СИЗО. Большинство сотрудничают со следствием и дают показания.