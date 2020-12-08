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Дело о блокировке улиц передано в суд

09.12.2020 06:31 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Еще одно дело о блокировке транспорта - на этот раз на улице Притыцкого в Минске. Фигурантом проходит житель Могилевской области, парню 25 лет. Он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. События произошли в ночь с 10 на 11 августа. Несколько человек блокировали движение при помощи камней и других предметов, после чего скрылись. Как прокомментировали в Следственном комитете, в ходе допроса парень так и не смог пояснить причину своего поступка.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одно дело о блокировке транспорта - на этот раз на улице Притыцкого в Минске. Фигурантом проходит житель Могилевской области, парню 25 лет. Он заключен под...
 
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