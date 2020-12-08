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Установлена личность администратора телеграм-канала "Каратели Беларуси"

09.12.2020 06:31 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Ему 15 лет. На юношу из Любани вышли сотрудники ГУБОП. Как стало известно, он клонировал одноименный ресурс и под ником karateli-belarusi публиковал там сведения о милиционерах, членах их семей, а также представителях других госорганов. Откуда брал информацию и в чем была выгода - парень рассказал сам.

 
 
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Ему 15 лет. На юношу из Любани вышли сотрудники ГУБОП. Как стало известно, он клонировал одноименный ресурс и под ником karateli-belarusi публиковал там сведения о...
 
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