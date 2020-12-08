Источник материала: БT

Ему 15 лет. На юношу из Любани вышли сотрудники ГУБОП. Как стало известно, он клонировал одноименный ресурс и под ником karateli-belarusi публиковал там сведения о милиционерах, членах их семей, а также представителях других госорганов. Откуда брал информацию и в чем была выгода - парень рассказал сам.