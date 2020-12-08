ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД продолжает устанавливать причастных к оскорблениям милиционеров

09.12.2020 08:45 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Правоохранители продолжают устанавливать и пользователей телеграм-канала, в котором оскорбляли милиционеров. Накануне был задержан мужчина, который разместил в деструктивном чате не лестные комментарии в адрес сотрудника ГАИ. Фигурант - неработающий житель Кобрина, ему 39 лет.

В Жлобине задержан участник массовых беспорядков

А в Жлобине задержан очередной участник массовых беспорядков. Как стало известно, молодой человек с 9 по 11 августа бросал камни в автомобили милиции. По указанным фактам было возбуждено уголовное дело. Задержанный является активным пользователем различных радикальных телеграм-каналов и групп деструктивной направленности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители продолжают устанавливать и пользователей телеграм-канала, в котором оскорбляли милиционеров. Накануне был задержан мужчина, который разместил в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело о блокировке улиц передано в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика