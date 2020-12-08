МВД продолжает устанавливать причастных к оскорблениям милиционеров

Источник материала: БT

Правоохранители продолжают устанавливать и пользователей телеграм-канала, в котором оскорбляли милиционеров. Накануне был задержан мужчина, который разместил в деструктивном чате не лестные комментарии в адрес сотрудника ГАИ. Фигурант - неработающий житель Кобрина, ему 39 лет.

В Жлобине задержан участник массовых беспорядков

А в Жлобине задержан очередной участник массовых беспорядков. Как стало известно, молодой человек с 9 по 11 августа бросал камни в автомобили милиции. По указанным фактам было возбуждено уголовное дело. Задержанный является активным пользователем различных радикальных телеграм-каналов и групп деструктивной направленности.