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Француз расправился с кукарекавшим петухом и получил срок

09.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Житель Франции, жестоко убивший кукарекавшего петуха, получил пять месяцев лишения свободы условно, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в мае этого года. Раздраженный мужчина проник в сад соседа и убил птицу по прозвищу Марсель, используя огнестрельное оружие и металлический прут.

После гибели петуха его хозяин Себастьян Верне разместил в интернете петицию с требованием справедливости для погибшего любимца и обеспечения защиты животных. В ней говорится, что Марсель был убит "с особой жестокостью", а обидчик совершил "варварский поступок", который глубоко потряс всю семью местного жителя. Петицию уже подписали порядка 100 тысяч человек.

В ходе судебного заседания убийца петуха признался в содеянном. В результате его приговорили к условному сроку, а также запретили иметь в своем владении оружие в течение трех лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Петух так сильно вывел из себя мужчину, что тот взялся за оружие, проник в чужой сад и покончил с птицей.
 
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