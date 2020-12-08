Француз расправился с кукарекавшим петухом и получил срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Житель Франции, жестоко убивший кукарекавшего петуха, получил пять месяцев лишения свободы условно, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в мае этого года. Раздраженный мужчина проник в сад соседа и убил птицу по прозвищу Марсель, используя огнестрельное оружие и металлический прут.

После гибели петуха его хозяин Себастьян Верне разместил в интернете петицию с требованием справедливости для погибшего любимца и обеспечения защиты животных. В ней говорится, что Марсель был убит "с особой жестокостью", а обидчик совершил "варварский поступок", который глубоко потряс всю семью местного жителя. Петицию уже подписали порядка 100 тысяч человек.

В ходе судебного заседания убийца петуха признался в содеянном. В результате его приговорили к условному сроку, а также запретили иметь в своем владении оружие в течение трех лет.