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За негативные комментарии о силовиках: россиянку депортируют из Беларуси
09.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Гражданку России депортируют из Беларуси за то, что она разместила в соцсети видеоролики с негативными комментариями о правоохранителях, сообщили в пресс-службе МВД во вторник.
© Sputnik / Валерий Мельников
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники управления Главного управления собственной безопасности по Минску МВД Беларуси установили личность пользователя одной из соцсетей, который размещал на своей странице фото и видео с участием сотрудников милиции, в комментариях к которым выражал крайне негативное отношение к правоохранителям.
"Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка", – заявили в ведомстве.
Разбирательство по данному делу выявило, что девушка, имевшая регистрацию на временное пребывание, "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую позицию". В МВД добавили, что позднее девушка призналась, что "поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов".
Ее привлекли к ответственности по статье "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" и поместили в центр изоляции правонарушителей, по окончании срока административного ареста ее вышлют из страны.
Массовые акции протеста начались в Беларуси9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям.
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Девушка, имевшая регистрацию на временное пребывание, "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую...
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