За негативные комментарии о силовиках: россиянку депортируют из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Гражданку России депортируют из Беларуси за то, что она разместила в соцсети видеоролики с негативными комментариями о правоохранителях, сообщили в пресс-службе МВД во вторник.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники управления Главного управления собственной безопасности по Минску МВД Беларуси установили личность пользователя одной из соцсетей, который размещал на своей странице фото и видео с участием сотрудников милиции, в комментариях к которым выражал крайне негативное отношение к правоохранителям.

"Данным пользователем оказалась 24-летняя гражданка Российской Федерации, приехавшая в столицу Беларуси полтора года назад с целью заработка", – заявили в ведомстве.

Разбирательство по данному делу выявило, что девушка, имевшая регистрацию на временное пребывание, "активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, "гражданскую позицию". В МВД добавили, что позднее девушка призналась, что "поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов".

Ее привлекли к ответственности по статье "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" и поместили в центр изоляции правонарушителей, по окончании срока административного ареста ее вышлют из страны.

Массовые акции протеста начались в Беларуси9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные – по воскресеньям.