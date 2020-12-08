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Милиция нашла тех, кто поджег дом в Волковыске и подорвал машину в Гродно

09.12.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Группу, которая подожгла дом и взорвала автомобиль милиционеров, возглавлял бывший политзаключенный Николай Автухович, сообщил телеканал "Беларусь 1". Милиция совместно с КГБ задержала всех ее участников.

Отмечается, что задержанные действовали как организованная террористическая группа. Участники соблюдали меры конспирации, прятались от правоохранителей в разных городах. Информацию о том, кого и где подрывать или поджигать, организатор Николай Автухович брал из Telegram-канала, где размещались данные силовиков. У него был скоплен внушительный арсенал: были изъяты автоматы, пистолет, около 1,5 тысячи патронов к ним, рации, 8 тротиловых шашек и ручные гранаты.

© Photo : УВД Гродно
Акт терроризма: переквалифицировано дело о поджоге милицейского авто в Гродно

"Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей. Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма", – заявил в эфире "Беларусь 1" начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

"Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве появляются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает", – прокомментировал свои поступки Автухович.

В числе фигурантов дела еще несколько десятков человек, степень их вины установит следствие. Некоторые из них задержаны и уже дают показания.

Подрыв авто и поджог дома

Автухович с подельниками поджигали имущество правоохранителей. Он поджег авто и дом милиционера в Волковыске 2 октября. А в ночь на 20 ноября в Гродно был взорван автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший сотруднику местной милиции. Накануне случившегося в оппозиционных Telegram-каналах появилась информация о том, что владельца авто внесли в "черный список" силовиков. 

По факту произошедшего завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали и стали рассматривать как акт терроризма.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В ночь на 20 ноября в Гродно был взорван автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший сотруднику местной милиции. Накануне случившегося в оппозиционных Telegram-каналах...
 
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